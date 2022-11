(Di martedì 22 novembre 2022) Fiumicino – Tra le ottovinte dall’Italparalimpica in Egitto per la recente tappa didel, spiccano anche le due conquistate dal campione di Fiumicino (abitante di Torrimpietra- leggi qui) Edoardo. L’Azzurro è salito due volte sul podio e con grande soddisfazione personale e dell’intera spedizione tricolore, che da appuntamento agli Europei per il 29 novembre a Varsavia. Edoardo ha messo al collo la medaglia di bronzo nella gara individuale di sciabola e ha vinto l’oro a squadre nella stessa specialità insieme a Matteo Dei Rossi e Gianmarco Paolucci (leggi qui). Grazie ai podi conquistatiaccumula punti preziosi per la qualifica alle prossime Paralimpiadi di: “Vittorie importantissime. Grazie ai miei compagni con cui ...

COPPA DEL MONDO PARALIMPICA - Eger (Ungheria), 17 - 20 novembre Atleti convocati: Matteo Betti, Alessia Biagini, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo, Emanuele Lambertini, Veronica Martini, ...Tra i convocati Matteo Betti, Marco Cima, Matteo Dei Rossi, Edoardo, Alessia Biagini, Sofia Brunati, Julia Markowska, Veronica Martini e Andreea Mogos. L'Italia dellaparalimpica è pronta a far rotta su Varsavia. Dal 29 novembre al 4 dicembre prossimi, ... Scherma, Giordan fa due medaglie in Coppa del Mondo: “Importante per Parigi 2024" FRASCATI - Altro successo internazionale per Gianmarco Paolucci. L’atleta paralimpico del Frascati Scherma ha trionfato nella prova di Coppa del Mondo a squadre di sciabola che si è tenuta a Egen ...NewTuscia – EGER – Grande risultato per Edoardo Giordan e Gianmarco Paolucci nella sciabola maschile a squadre. I due atleti laziali, insieme a Matteo Dei Rossi, hanno vinto la prova di Coppa del Mond ...