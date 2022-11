Russia fuori dal Consiglio d' Europa Lo strappo di Putin

(Di martedì 22 novembre 2022) Il presidente russo Vladimirha ufficializzato il ritiro delladald'già stabilito lo scorso marzo. Come riporta Tass,ha firmato un decreto che solleva dal suo incarico Ivan Soltanovsky, rappresentante permanente per lapresso ild'a Strasburgo. Il ministero degli Esteri russo aveva comunicato la decisione di uscire dald', spiegando che «gli stati della Nato e dell'Unione europea, stanno abusando della loro maggioranza neld'e stanno costantemente trasformando questa organizzazione in uno strumento di politica anti-russa, rifiutando il dialogo paritario e tutte le principi su cui è ...

