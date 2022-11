La Russia si aggrappa ai mercati Ma potrebbe essere l’ultima volta

Leggi su formiche

(Di martedì 22 novembre 2022) Di certo non è un gran momento per l’esercito di Vladimir Putin, indebolito dagli attacchi ucraini, mortificato dalle ritirate come quella di Kherson e infiacchito dalla recente iniezione di oltre 300mila civili mobilitati e arruolati senza adeguati addestramenti. La guerra non è perduta per la, sia chiaro, però la situazione non è delle migliori su questo non ci piove. Una cosa è certa, combattere costa e distruggere un altro Paese anche. A Mosca servono soldi, perché la sola vendita di petrolio e gas, per giunta a Paesi in via di sganciamento, non basta. E poi ci sono le sanzioni, che picchiano duro e demoliscono l’economia dell’ex Urss, un pezzo alla. Mosca è entrata ufficialmente in recessione, come hanno confermato gli ultimi dati diffusi dal servizio statistico della Federazione (Rosstat), che mostrano come il Pil russo sia calato ...