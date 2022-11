Giaele è una viperetta piccante | parola di Taylor Mega | il teatrino con Antonino Spinalbese la penalizza?

(Di martedì 22 novembre 2022)è unadiche ieri ha avuto modo di andare a farle visita al Grande Fratello Vip. In una noiosa puntata in cui l’assenza dei positivi inizia a pesare e in cui gli argomenti sono sempre di meno, ecco che Alfonso Signorini si gioca la carta della ex e del pettegolezzo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) Chi ha seguito i gossip estivi sa bene chede Donà hanno avuto un flirt estivo salvo poi diventare amica ed è proprio in questa veste che la bella influencer ieri sera è sbarcata al Gf Vip. Signorini chiede allase hanno avuto una relazione sessuale e la sua ...

Stuzzicata dal conduttore, Taylor Mega conferma le voci sul loro passato e suparticolare vacanza trascorsa insieme a Capri. 'Alfonso,girava nuda per casa. Allora ci siamo divertite ', ...'Nikita èpersona davvero riflessiva - considera Luca che aggiunge - questa ècosa che mi ...per scegliere l'immune dall'eliminazione Leggi Anche Taylor Mega e l'amicizia speciale conDe ...Giaele De Donà si lascia andare alle confessioni al GF Vip. La ragazza è stata molto chiacchierata per il suo matrimonio "aperto".Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...