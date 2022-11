(Di martedì 22 novembre 2022) (Adnkronos) – Ad un anno di distanza daldi, la Delegazione per la presidenza italiana del G20 rende pubblico ilintitolato ‘Sostenibilità e impatto sociale: ilG20 difa sul serio’, studio realizzato dallo Spin Off universitario Sigma Nl, startup innovativa dell’Università di Genova, su commissione della Delegazione e redatto con il supporto di Triumph Group International. Ildi, tenutosi il 30 e 31 ottobre 2021, è stato oggetto di un’indagine finalizzata a migliorare gli eventi istituzionali adeguandoli agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, allo scopo di generare impatti positivi limitando quelli negativi al netto di quelli inevitabili. Nel 2021, per la prima volta relativamente ad un evento internazionale ed annuale, si ...

Adnkronos

...caso lo stesso Zelesnky lo ha segnalato come centrale nelle richieste alla Russia presentate al... ha stilato unsecondo cui sia Russia che Ucraina hanno torturato i prigionieri di guerra. ...... intitolato Ecological threat(Etr), le proiezioni al 2050 mostrano che gran parte dell'... Il presidente dell'Unione Africana, Macky Sall, intervenendo aldi Bali come ospite, ha spiegato che ... G20, report misura l’impatto del Summit di Roma sulla città eterna BEIJING, Nov. 17, 2022 /PRNewswire/ -- Building global consensus and bolstering confidence in world economic recovery is a critical task for the 17th ...A confermarlo è un nuovo report di Bloomberg Nef e Bloomberg Philanthropies, secondo il quale nel solo 2021 i paesi del G20 hanno concesso a chi sfrutta a vario titolo carbone, petrolio e gas quasi ...