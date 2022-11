Doppio allenamento sotto la pioggia

(Di martedì 22 novembre 2022) 22 Novembre 2022 Doppia seduta diper il Pisa Sporting Club impegnato per tutto il giorno, euna fastidiosa, sui campi del Centro Sportivo “Cetilar” di San Piero a Grado. Al mattino lavoro prettamente atletico e aerobico con sedute spefiche, mentre nel pomeriggio dopo il riscaldamento iniziale spazio al pallone al lavoro tattico con simulazioni di gioco 11 contro 0 ed esercitazioni per reparti. Al gruppo si sono riaggregati anche i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive nazionali: Torregrossa, Rus, Morutan, Marin, Nagy, Ionita e Jureskin. Domani e giovedì appuntamento pomeridiano al “Cetilar” mentre venerdì i nerazzurri torneranno all’Arena per la rifinitura della vigilia. Fonte articolo e foto: pisasportingclub.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

LA NAZIONE

'Giocare attivamente anche ilSinceramente preferisco ilrispetto all', sono soldi in più e la mia ragazza è felice', aveva dichiarato qualche mese fa dopo un match vinto ...Fare ungiro significa avere più sotto controllo tutte le varie situazioni e credo che sia ... Al centro dell'le atlete pugliesi impegnate nel percorso del CQR che si concluderà con ... Nicolas e Gliozzi, doppio dubbio per D’Angelo Domani giornata di riposo, si tornerà in campo martedì pomeriggio per iniziare la settimana che condurrà alla trasferta di Cittadella Seduta di allenamento mattutino, dedicata ad esercitazioni di forz ...Il ct della Spagna darà notizie sulla squadra, racconterà gli allenamenti, le sensazione, gli stati d’animo in diretta su Twitch. Una scelta destinata a diventare spartiacque ...