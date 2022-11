Caricare l’iPhone utilizzando un iPad? Ecco il trucco del secolo

Leggi su computermagazine

(Di martedì 22 novembre 2022) Ci saranno dei momenti in cui, il nostro iPhone, si scaricherà sicuramente. È in quegli attimi che dovremmo capire in che modo muoverci: avere un dispositivo a portata di mano per ricaricarlo non sarebbe una cattiva idea dopotutto.E se state pensando ad un, siete esattamente a cavallo con il nostro pensiero, non per niente vi illustreremo il miglior modo esistente per riuscire a ricare con successo un iPhone e senza per di tempo. Saranno sufficienti pochi minuti per compiere questa azione – Computermagazine.itGli iPhone continuano a migliorarsi giorno dopo giorno, e lo stiamo vedendo sia con il proseguimento delle progettazioni di Apple che con gli aggiornamenti lanciati da iOS nell’ultimo periodo. Solitamente non ci faremmo caso a questo genere di migliorie, ma nel momento in cui appaiono essere così tanto evidenti, oltre che utili, ovviamente non possiamo che ...