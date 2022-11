Anci | Mattarella ricorda La Pira | ' profeta ed esempio contributo Comuni a pace e libertà' **

(Di martedì 22 novembre 2022) Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) - "Vorreire comee testimone di quel che ipossono fare per laun grande italiano, un grande sindaco del dopoguerra, Giorgio La. Nella sua visione le città, anche attraverso lo strumento dei gemellaggi, sono le interpreti più tenaci, più coraggiose, dellapossibile. È un'opera mai conclusa quella di costruirla ed è una delle espressioni più autentiche dei sentimenti dei nostri concittadini. Valore irrinunciabile, insieme alla, come emerge sempre più in questi mesi che vedono, oltre alla guerra in Ucraina, la distruzione delle attese didegli afghani e la coraggiosa lotta delle donne e dei giovani dell'Iran per la, i diritti e i valori ...

Milano, 22 nov. " "Al presidente della repubblicaun 'grazie'. Per essere oggi qui con noi a Bergamo, ma prima ancora grazie per essere ...aprendo il suo intervento all'assemblea dell', ...Capitale del volontariato quest'anno, Capitale della Cultura nel 2023. E per tre giorni, ora, Capitale dei Comuni . Bergamo di nuovo in vetrina: ospita per la prima volta l'assemblea nazionale(edizione numero 39), in programma dal oggi fino al 24 novembre , in Fiera. "La voce del Paese. Per dare la parola alle nostre comunità", è il filo rosso delle riflessioni che si dipaneranno.Celebrare qui l’assemblea dell’Anci vuol dire consapevolezza delle lezioni derivanti dalla pandemia”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di fronte ai sindaci italiani ...Bergamo, 22 nov. (Adnkronos) - "La Costituzione sancisce il principio di uguaglianza per i cittadini e, naturalmente, vale per i Comuni, che devono essere messi tutti in condizione di adempiere ...