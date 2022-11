Amici | Alessandra Celentano parla dei suoi ballerini e rivela | “Finito il programma non ho rapporti con loro”

Leggi su biccy

(Di martedì 22 novembre 2022)con venti edizioni all’attivo è attualmente la professoressa dipiù longeva della scuola, per questo motivo viene spesso chiamata ironicamente ‘Preside’. Arrivata con la terza edizione nelle vesti di professoressa di danza classica, non ha più lasciato la cattedra neanche per una stagione. Questa settimana è stata intervistata da TV Sorrisi & Canzoni dove ha avuto modo dire deidi questa edizione. Di Rita Pompili ha detto (“è dislessica e discalculica. Ho capito le sue difficoltà e adottato un lavoro più adatto a lei); di Gianmarco Petrelli (“balla hip hop. Bello, alto, si muove bene: è uno di quelli che fuori lavorerà sicuramente). Di Ramon Agnelli, invece, ha detto (“nel classico è da manuale. E da un punto di vista tecnico è ...