(Di lunedì 21 novembre 2022) Treviglio. Otto voti. Tanti bastano a ribaltare le sorti di un congresso provinciale, quelloLega che si è tenuto domenica pomeriggio in Fiera a Treviglio, in cui ha avuto la meglio il candidato Fabrizio. Uno scatto al fotofinish, direbbero i calciofili, che ha consentito al sindaco di Telgate di superare lo sfidante Mauro Brambilla, sindaco di Fontanella. Un voto politico, come del resto è giusto che sia, che rilancia la, le originiLega, che èe che di fatto fa sì che si punti a tornare ad una strategia che mira a ripartire dal basso. Eloquenti le sue parole, dopo l’elezione, parole in cui il neo eletto segretario provinciale che prende il posto di Cristian Invernizzi, commissario pro tempore, ha ribadito che nel Carroccio ...

Lo sfidante di Sala era infatti Mauro Brambilla, sindaco di Fontanella. Anche Brambilla è un leghista critico verso la gestione del partito, le scelte del segretario. C'era un terzo sfidante, non è ... Vince Sala, il leghista espressione della base Esito a sorpresa alla fiera di Treviglio dove hanno votato oltre 600 militanti. Alla fine dei lavori ha prevalso per 8 voti il sindaco di Telgate su Mauro Brambilla, sindaco di Fontanella ... Fabrizio Sala è il nuovo segretario provinciale della Lega. Polemiche per il ruolo di Pina Castiello, sottosegretaria. Ancora fughe al sud. I giovani della Lega sono scomparsi ...