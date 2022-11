Traffico Roma del 21-11-2022 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 novembre 2022) LuceverdeBuona serata dalla redazione Bentrovati da Simone Cerchiara a causa di un incidente chiuso il raccordo salario Settebagni per quel tratto di strada adiacente alla via Salaria di conseguenza deviato ilsulla Salaria inevitabili rallentamenti nel frattempo zona nord del raccordo anulare con incolonnamenti perin carreggiata interna lungo il tratto Cassia bis Salaria Cassia bis conin diminuzione in precedenza lavori e lunghe Code in uscita dain zona Pisana due incidenti il primo in via di Brava il secondo in via di Bravetta altezza via della Consolata sull’Appia Pini incidente dopo via dell’Almone direzione Capannelle zona sud della città conintenso soprattutto sul Raccordo Anulare e sulla Pontina centro Prati e Trastevere ...