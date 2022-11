Soulé retrocesso in Under 23? C’è una spiegazione | ma lui è furioso

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 21 novembre 2022) Matiasè stato uno dei giovani più interessanti in questa prima fase di stagione eppure sembra avere dei problemi in prima squadra. In questa stagione la Juventus sta finalmente riuscendo a far giocare con grande continuità ai suoi giovani migliori talenti, come Matias Soulè che sicuramente è stato uno di quelli che maggiormente impressionato, ma nonostante questo di recente ha avuto una clamorosa retrocessione nella Squadra B. LaPresseLe critiche nei confronti di Massimiliano Allegri non si sono mai placati in questa stagione, anche se nelle ultime giornate il tecnico toscano è stato in grado di poter risollevare le sorti bianconere. Le sei vittorie consecutive rappresenta sicuramente un grandissimo modo per poter rialzare la testa dopo una prima parte di campionato estremamente negativa con l’allenatore ex Milan e Cagliari che ha dimostrato davvero grande ...