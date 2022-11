Qatar 2022 | gruppo B | Stati Uniti-Galles 1-1**

(Di lunedì 21 novembre 2022) Ar-Rayyan, 21 nov. -(Adnkronos) -pareggiano per 1-1 in un match delB dei campionati del mondo di Qatar, disputato allo stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan. Al vantaggio dell'undici a stelle e strisce firmato dal figlio d'arte Tim Weah al 36', risponde Gareth Bale all'82' su calcio di rigore. Nella classifica del girone le due nazionali conquistano un punto a testa e sono alle spalle dell'Inghilterra, leader con 3 punti, fanalino di coda l'Iran a zero.

Il padre, oggi 56enne presidente della Liberia , è inper un soggiorno di nove giorni e dovrebbe essere presente sugli spalti. Tim Weah, 22 anni, è nato a Brooklyn (New York) mentre suo padre ...... Stati Uniti e Galles si è subito trasformato in un potenziale spareggio per il secondo posto dopo il 6 - 2 rifilato dall'Inghilterra all'Iran nel primo match della seconda giornata di. ...Nella prima frazione di gioco decisa supremazia degli statunitensi. I sudditi di Sua Maestà soffrono molto le improvvise accelerazioni dei nordamericani, meritatamente in vantaggio con un gol di Weah ...Allo stadio Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan arriva il primo pareggio del Mondiale iniziato ieri in Qatar: dopo un primo tempo dominato, gli Stati Uniti subiscono la voglia di rimonta del Galles nel ...