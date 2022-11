Pd | Benifei | ' chi sostengo? Decideremo con ' Coraggio Pd' il 18 dicembre a Milano'

(Di lunedì 21 novembre 2022) Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "In queste settimane sono uscite indiscrezioni giornalistiche che mi vedevano ieri a sostegno di un candidato, adesso per un'altra e nel mentre impegnato a costruire la mia candidatura alla segreteria del Pd. Voglio fare chiarezza: oggi mi occupo del mio lavoro parlamentare e della fase costituente del nuovo Partito Democratico, che lanceremo insieme al segretario Enrico Letta il 28 novembre a Bruxelles". Lo scrive Brandosu Fb. "Ma non mi sottraggo al dibattito sul congresso: con la grande assemblea del 29 ottobre a Roma, in cui si sono riunite centinaia di persone giovani e meno giovani, provenienti da percorsi politici diversi ma unite dalla convinzione che serva un Pd profondamente rinnovato nell'identità e nel gruppo dirigente, abbiamo dato una scossa e costretto tutti ad aprire un confronto. Nelle prossime settimane ci saranno ...

Con lei ci sono i giovani di 'Occupy Pd' di Brando, le Sardine di Mattia Sartori, un pezzo di sinistra, quella di Peppe Provenzano , in modo convinto, e un altro pezzo, quello di Orlando , ...Anche Peppe Provenzano non nasconde il fastidio per "l'ipocrisia didall'alto delle sue 3 - 4 - ... Fuori da questo schema, ci sarebbe l'ipotesi di una candidatura di Brando, capogruppo al ...Roma, 21 nov. (Adnkronos) - "In queste settimane sono uscite indiscrezioni giornalistiche che mi vedevano ieri a sostegno di un candidato, adesso per un altra e nel mentre impegnato a costruire ...