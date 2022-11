Monreale | il Consiglio approva il bilancio di previsione | ora può programmare spese

(Di lunedì 21 novembre 2022)– Ilcomunale dihato all’unanimità ildi2022-2024, un passo importante per la città visto che adesso l’amministrazione comunale adesso può pianificaresecondo programma. Dopo l’illustrazione politica dell’assessore alla gestionale finanziaria Luigi D’Eliseo, ilcomunale hato il documento economico-finanziario di, dotando il Comune di (live.it)

