Mondiali 2022 | Iran non canta inno | la protesta dei giocatori

(Di lunedì 21 novembre 2022) (Adnkronos) – L’debutta aidi calcio di Qatare idella Nazionale nonno l’prima della partita con l’Inghilterra. Le telecamere indugiano sui volti dei calciatori e del ct Queiroz: nessuno accompagna la musica con le parole, mentre sugli spalti spicca una donnaiana in lacrime. Il gesto deiviene interpretato come una forma dinei confronti della repressione del regime di Teheran verso le proteste in corso nel paese da settimane. L'articolo proviene da Italia Sera.

Per la prima volta dal 1950, prima partecipazione inglese ai, l'inno suonato è stato God Save the King. Sull'altro fronte invece l'Iran ...

I giocatori iraniani non cantano l'inno nazionale, prima della partita contro l'Inghilterra ai Mondiali, e il pubblico dei loro tifosi li fischia e li insulta. Dalla tribuna in cui sono assiepati, i ...

Qatar 2022 entra nel vivo. Arriva finalmente l'esordio per i numeri 10 più attesi della competizione, Messi e Mbappé, nonché compagni di squadra nel Psg. Si parte ...