Massimiliano Ossini messo in imbarazzo da Fiorello a Viva Rai 2 | Facci vedere gli addominali!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 21 novembre 2022) Poche ore fa, conduttore di UnoMattina, ha presenziato nella trasmissione di RosarioRai 2. Proprio qui lo showman l'ha peròin. Ecco perché. La Disney ne ha fatto per tanti anni il suo cavallo di battaglia. In effettidi talento ne ha vendere e proprio con la casa di produzione di prodotti d'animazione ha collaborato per diverso tempo, prima su Disney Channel, poi su Disney Club. Solo in seguito, grazie alla sua bravura, è riuscito ad emergere ed arrivare in Rai con Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci. Da poco, invece, presenta uno show tutto suo: UnoMattina. Trattasi di un programma fondamentale per la Rai che sta collezionando un successo dietro l'altro. Insomma, ...