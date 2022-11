“L’aborto è la madre che nega se stessa”? Barbara Alberti non parli a nome delle donne

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 21 novembre 2022) Le parole costruiscono mondi, ci costituiscono nel mondo e al mondo ci restituiscono. Le forme di rappresentazione passano attraverso le parole, quelle sussurrate, dette, gridate, espresse sotto forma di segni, ritenute, non proferite o soltanto immaginate. Attraverso le parole si veicola tanto dell’amore, ma tanto anche della violenza, nell’assunto che nessuna forma di linguaggio e significazione sia neutra, ma comunque sempre connotata. Ce lo racconta bene il nuovo numero de l’Espresso, in uscita il 20 novembre, che titola “La violenza non è un luogo comune”, invitandoci a ripartire dal linguaggio quotidiano per contrastare l’uso feroce e violento che dalle parole trasuda. Vi raccomandiamo... "Ad abortire sono le giovani sprovvedute" e le altre idee sbagliate sull'aborto Sull'aborto abbiamo tanti giudizi e ...