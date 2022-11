ilGiornale.it

Anzi, ha già scalato la classifica dei 500più veloci e si è piazzato alposto, grazie a una capacità di calcolo di 174,7 petaflop. In altre parole è in grado di fare quasi 175....EuroHPC italiano, è stato riconosciuto comesupercalcolatore più potente al mondo e secondo in Europa nella classifica internazionale. Proprio così, ilcomputer più ... Il quarto supercomputer più potente al mondo è italiano: cosa sa fare Si chiama Leonardo e verrà inaugurato a Bologna il 24 novembre. Ecco cosa sa fare il supercomputer gestito dal Cineca ...Nella top 10 dei supercomputer più potenti al mondo, dominata ancora una volta da Frontier, l’italiano Leonardo è balzato al quarto posto.