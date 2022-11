Il flop annunciato della Cop27 | zero tagli al fossile

Leggi su iltempo

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'approvazione del documento finaledi Sharm El-Sheikh, in Egitto, segna un passo avanti con l'approvazione del fondo «loss & damage» per i Paesi più a rischio di fronte al cambiamento climatico e il salvataggio dell'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5 gradi Celsius rispetto all'epoca preindustriale, ma anche una diffusa delusione per gli sforzi ritenuti da più parti insufficienti per limitare l'impiego dei combustibili fossili e perla mitigazione del clima. I Paesi emergenti, che stanno subendo inondazioni, siccità, carestie, ondate di calore e tempeste per il cambiamento climatico, pur avendo emesso una piccola frazione dell'inquinamento da carbonio che traina il riscaldamento globale, potranno beneficiare del contribuito dei Paesi che per la prima volta hanno deciso di pagare i danni che il cambiamento climatico sta ...