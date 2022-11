Il ciclone Poppea preoccupa | D’Angelo | “Previsti danni in porto Fiumicino”

(Di lunedì 21 novembre 2022) Un nuovoè pronto ad impattare in questi giorni sull’Italia, che vive una nuova allerta maltempo. L’intero quadro meteorologico andrà a peggiorare dal pomeriggio di oggi a causa dell’arrivo del, che investirà tutte le regioni dalla giornata di domani, martedì 22 novembre. La forza del, che impatterà sulle coste italiane con estrema violenza, destazione per le barche ormeggiate nei porti.: “Rinforzare gli ormeggi” Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito iLMeteo.it invita alla prudenza, in quanto l’impatto disarà molto pericoloso per tante regioni italiane. Dalla sera di oggi il vortice, proveniente dalla Francia, si lancerà nel Mediterraneo, raggiungendo per ...

Il quadro meteorologico tenderà a peggiorare dal pomeriggio di lunedì per l'arrivo delche nella giornata di martedì investirà tutte le regioni. Antonio Sanò, direttore e fondatore del ...Da stasera arrivano le nubi nelle province di Massa e Carrara. Domani, giornata all'insegna del maltempo in tutta la nostra ...Dalle prime ore di martedì il ciclone si muoverà rapidamente verso l’alto adriatico, trasformandosi in una “venezia low”, ovvero un vortice innanzi alla laguna di Venezia capace di innescare, oltre al ...Meteo Sicilia, il maltempo sull’Isola sta per arrivare, per via del ciclone Poppea che porterà numerose precipitazioni e forti venti su gran parte dell’Isola.