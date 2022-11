Black Panther | Wakanda Forever | Lupita Nyong' o svela in un video i duri allenamenti subacquei per il film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 21 novembre 2022) Per realizzare al megliogli attori si sono sottoposti ad alcunimostrati da uncondiviso da'o. In questi giorni'o ha condiviso una dimostrazione deicui si è sottoposta per. La spettacolarità generale deiMarvel non deve ingannare riguardo all'impegno che ogni attore impiega nel realizzare la propria parte, e laddove gli effetti speciali non riescono ad arrivare, subentra la ...