Austria-Italia 2-0 Mancini conclude il 2022 con una sconfitta

(Di lunedì 21 novembre 2022) L'viene-per 2-0 a Vienna- dall’nell'ultimo test amichevole del. Azzurri in difficoltà nel primo tempo. Sblocca la gara Schlager su assist di Arnautovic, palo di Adamu alla mezz'ora. Raddoppia Alaba su punizione che sorprende Donnarumma, non impeccabile. Il portiere della Nazionale si riscatta ad inizio ripresa con due grandi parate su Arnautovic e Posch, con Robertoche ha visto poi migliorare il gioco dei suoi dopo le correzioni al 3-4-3 iniziale. Una buona mezzora finale per la rimaneggiatache fa un passo indietro rispetto al successo -in amichevole - contro l'Albania.ne cambia quattro dopo l'intervallo: strepitoso Gigio su Posch, Raspadori e Chiesa sfiorano il gol. La Nazionale tornerà in campo a marzo per ...