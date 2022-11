Zucchero in concerto per l' inaugurazione della più grande arena in Europa

(Di domenica 20 novembre 2022) Per i fan dil'attesa è finita. I biglietti per il 9 e il 10 giugno 2023 sono disponibili, da oggi, per la prevendita. Il cantautore emiliano, in queste due date, tornerà ine lo ...

Per i fan di Zucchero l'attesa è finita. I biglietti per il 9 e il 10 giugno 2023 sono disponibili, da oggi, per la prevendita. Il cantautore emiliano, in queste due date, tornerà a Reggio Emilia e lo farà per festaggiare quarant'anni di carriera, due concerti alla RCF Arena di Reggio Emilia. Una celebrazione, dal vivo, per la presentazione di 'Diavolo in R.E'. Il cantante si esibirà a Reggio Emilia in un doppio concerto: 'Inviterò anche Roberto Baggio, è una persona stupenda e gli voglio bene'.