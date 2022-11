Spagna | Torres avvisa | «Ai Mondiali 2022 ci tengano in considerazione»

(Di domenica 20 novembre 2022) Ferran, attaccante della, ha parlato in vista deie del ruolo che reciteranno gli iberici Ferran, ai microfoni di Marca, lancia un avviso alle rivali dellaper i. LE PAROLE – «Ora il contesto è diverso. Non è importante il fatto che io feci tripletta (Germania nel 6-0 in Nations League ndr.), ma il fatto che abbiamo una squadra in cui tutti si sentono sulla stessa barca, non ci sono stelle. Favoriti? Siamo una squadra da tenere in». L'articolo proviene da Calcio News 24.

