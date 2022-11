La sua ossessione è distruggerci L' Ucraina boccia il negoziato con Putin

(Di domenica 20 novembre 2022) Le trattative di pace non convincono l'. Il governo di Kiev sta recuperando terreno sul campo di battaglia e non intende cedere neanche un centimetro del proprio territorio. Secondo il consigliere del presidente Zelensky, Mikhailo Podolyak, la Russia starebbe solo prendendo tempo per provare di ripartire con la controffensiva nelle aree perse nelle ultime settimane. I tentativi delle potenze occidentali di costringere l'a sedersi al tavolo delsono «bizzarri» ed equivalgono a chiedere a Kiev di arrendersi: lo ha detto Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente Volodymyr Zelensky. «Quando hai l'iniziativa sul campo di battaglia, è un po' bizzarro ricevere proposte del tipo "comunque, non ce la farai a fare tutto sul campo di battaglia, siediti al tavolo del"». «Ciò significa che il ...

Le trattative di pace non convincono l'Ucraina. Il governo di Kiev sta recuperando terreno sul campo di battaglia e non intende cedere neanche un ...