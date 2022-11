Inghilterra | Southgate | 'Contro l'Iran ci inginocchieremo per mandare un messaggio di inclusione'

Calciomercato.com

Così il ct dell'Inghilterra, Gareth Southgate, alla vigilia dell'esordio a Qatar 2022 contro l'Iran, ha confermato che la sua nazionale tornerà a inginocchiarsi prima delle partite per Black Lives Matter. "È il palcoscenico maggiore che c'è e quindi il nostro vorrà essere un messaggio forte a favore dell'inclusività per i giovani di tutto il mondo", ha detto il ct dell'Inghilterra.