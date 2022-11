Benzema fuori dal Mondiale | la Sueddeutsche | per la Francia un problema in meno

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 novembre 2022) Karimnon parteciperà alin Qatar. Per lanon è una tragedia, anzi, potrebbe addirittura essere un assist per ladi Didier Dechamps, che così si libera di due problemi. Innanzitutto, della rivalità trae Mbappè e poi il nodo relativo alla forma fisica dell’attaccante del Real Madrid. In fondo, in attacco laha ampia possibilità di scegliere, perciò l’assenza di Karim è sicuramentepesante di quella di Mané per il Senegal. Molto peggio, per l’allenatore della, dover fare i conti con le assenze di Kanté e Pogba, che hanno invece colpito non poco la Nazionale. “Per quantofosse stato eccezionale la scorsa stagione, la sua forma attuale era una grande incognita. È ...