Zlatan Ibrahimovic ‘conduce’ Striscia la Notizia

(Di sabato 19 novembre 2022)laNovità ala. Alla conduzione del tg satirico di Canale 5 arriva un volto inedito:. Il calciatore del Milan siederà nella puntata di lunedì 21 novembre dietro al famoso bancone del programma di Antonio Ricci. L’attaccante svedese sarà per una sera al “centro dell’attacco” nell’access di Canale 5, insieme a Sergio Friscia e Roberto Lipari. Conduttore d’eccezione per una sera, dunque, quando su Rai 1 non ci sarà più Amadeus con i suoi Soligi Ignoti ma i Mondiali di calcio (lunedì 21 novembre alle 20 la partita USA-Galles).