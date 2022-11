VIDEO Djokovic-Fritz 2-0 ATP Finals 2022 | highlights e sintesi | il serbo approda in Finale!

(Di sabato 19 novembre 2022) Inesorabile. Novak, pur non al meglio della condizione, si è imposto nella semifinale delle ATPa Torino contro l’americano Taylor. Il campione, con lo score di 7-6 (5) 7-6 (5), ha piegato la resistenza del californiano, giocando alla grande i punti importanti del confronto. Nonostante Nole abbia un po’ subito le conseguenze della sfida logorante di ieri contro il russo Daniil Medvedev, è riuscito a prevalere, mettendo sul campo del Pala Alpitour tutte le sue qualità di grande campione, al cospetto di un avversario a cui è mancato qualcosa dal punto di vista mentale. E dunque per il fuoriclasse balcanico si tratta dell’ottava Finale in carriera nelle, dove affronterà il vincente del match tra il norvegese Casper Ruud e il russo Andrey Rublev, con l’idea di eguagliare ...

