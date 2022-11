Taekwondo | Mondiali 2022 | Stati Uniti e Cina si prendono un titolo iridato a testa

(Di sabato 19 novembre 2022) La terzultima giornata deidisi è conclusa. Ori, argenti e bronzi sonoassegnati sui tatami di Guadalajara. Ecco come sono andate le cose nel dettagio. -53 kg femminile La statunitense Makayla Greenwood si prende ilsconfiggendo in finale la cinese Ju Zuo, in un match tirato conclusosi 2-1 (2-2*, 1-4, 8-5). I bronzi a disposizione invece vanno al collo della croata Tijana Bogdanovi? e della croata Ivana Duvancic. – 63 kg maschile Nella categoria di peso dove l’azzurro Dennis Baretta si è fermato agli ottavi di finale, l’oro se l’è preso il cinese Yushuai Liang sconfiggendo nettamente 2-0 l’uzbeko Niya Pulatov, che si è accontentato dell’argento. A completare il podio sonoil giordano Zaid Al Halawani e lo spagnolo ...

