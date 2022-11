Selvaggia Lucarelli | ' Mia madre Nadia è morta di Covid e compromessi' - Cronaca - quotidiano net

(Di sabato 19 novembre 2022) La giornalista e blogger lo ha annunciato sui social: 'Era prima di tutto una donna generosa, altruista, sempre in pena per il ...

Oggi è un altro giorno, Lorenzo Biagiarelli scoppia in lacrime Il figlio difa commuovere Lorenzo Biagiarelli . Ospite ieri pomeriggio, venerdì 18 novembre, di Serena Bortone a Oggi è Un Altro Giorno , lo chef ha parlato della sua esperienza a 'Ballando ...Morta a causa del Covid la madre diÉ morta Nadia , la mamma di. A rivelarlo è la stessa giornalista su Instagram . Di seguito il testo integrale del post. 'Questa mattina presto mia madre, Nadia,...Quelli come lei, nella maggior parte dei casi: i fragili". E' il triste annuncio fatto sui social da Selvaggia Lucarelli nel giorno della morte di sua madre che aveva 78 anni. "Non sono arrabbiata - ...Lutto per Selvaggia Lucarelli. È morta sua madre, Nadia. La notizia viene condivisa dalla stessa giornalista sui social network: "È morta di Covid e di compromessi", ha scritto. Questa sera, Selvaggia ...