PPN - Prima Pagina News

... serata in onore di Tonino Arena, fotografo, storico cine - operatore e giornalista, vittima di ... In macchina con lui, la notte del 13 novembre 1982 il regista Vincenzo Pesce e il giornalista......SA RC tra Villa San Giovanni e Scilla al rientro con una troupe dellada una trasferta di lavoro. Con lui in macchina quella notte c'erano anche il regista Vincenzo Pesce e il giornalista... Rai, Pino Nano: “40 anni fa ci lasciava Tonino Arena”. Il Ladro di Cardellini la trama, il cast e il trailer del film italiano stasera su Rai Movie una divertente commedia ...Pino Strabioli ha affiancato Poli in palcoscenico ne “I viaggi di Gulliver” e insieme hanno condotto per Rai Tre “Lasciatemi divertire” otto puntate dedicate ai vizi capitali. Lo spettacolo è prodotto ...