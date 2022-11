Patrizia Rossetti aveva un cellulare al GF Vip | la spiegazione

Leggi su biccy

(Di sabato 19 novembre 2022) Esattamente una settimana fasi è sentita poco bene, ha fatto un tampone ed è risultata positiva al Covid. La conduttrice è stata immediatamente fatta uscire dalla casa del GF Vip e messa in isolamento in una camera d’hotel, dalla quale si è collegata lunedì per intervenire in puntata. Durante la prima parte della puntata la gieffina ha detto: “Se ti sento? Scusami Alfonso ma ho dovuto mettere in carica questo telefonino per far andare l’auricolare“. E poco prima dell’inizio del GF Vip Nightha fatto nuovamente riferimento ad un telefono: “Cavolo, p*rca miseria ho la batteria scarica“. Ovviamente sui social sono state fatte mille ipotesi, qualcuno ha anche pensato che ai vipponi fossero stati restituiti i loro telefoni, con tanto di possibilità di navigare su internet. Ovviamente non ...