Napoli | arrestati due 15enni per tentato omicidio | 5 coltellate a un ragazzo

(Di sabato 19 novembre 2022) Sono finiti in carcere due ragazzini di 15 anni, ritenuti responsabili die porto di oggetti atti a offendere in danno di un altro minore. I fatti risalgono allo scorso 3 agosto, quando i destinatari del provvedimento, a seguito di un litigio per L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

..., e bloccare la coppia. La successiva perquisizione personale e veicolare ha permesso di rinvenire la refurtiva che è stata successivamente restituita all'anziana vittima. Glisono ...Il Questore diha adottato provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO), della ... e li avevanoper possesso di mazze in occasione di manifestazioni sportive.In carcere due minori ritenuti responsabili di tentato omicidio e porto di oggetti atti a offendere in danno di un altro minore. In particolare, lo scorso 3 agosto, i destinatari ...Per giorni, questa estate, un ragazzo di 16 anni è stato in pericolo di vita per l’aggressione subita in strada a Marianella, quartiere di Napoli, il 3 agosto. Le indagini della polizia hanno portato ...