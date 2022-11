Majorino | se fossi un elettore lombardo lo voterei convintamente

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) di Gionata Borin Quella di Pierfrancesco, come candidato alla presidenza della Regione Lombardia, credo sia un’ottima scelta da parte del Pd., negli anni, ha dimostrato molta sensibilità su vari temi come: politiche giovanili, lotta alle dipendenze, servizi per fragili e disabili, diritti civili, contrasto alle mafie e alla corruzione, immigrazione (contrario ai decreti sicurezza salviniani, ma anche al disumano Memorandum Italia/Libia voluto dal suo stesso partito, all’epoca di Minniti al ministero dell’Interno, durante il governo Gentiloni). Una candidatura in netta controtendenza rispetto alle solite tentazioni e alle solite logiche suicide del Pd: inseguire il centrodestra proponendo personaggi complementari, a suo appannaggio e a volte impresentabili. Una candidatura la quale rappresenta un punto di rottura da quelle idee ...