Jason Blum | il re dell’horror svela la sua più grande paura

Leggi su screenworld

(Di sabato 19 novembre 2022), noto per essere il renel cinema contemporaneo, hato la sua più. Il produttore è stato onorato dalla American Cinematheque con il Power of Cinema Award 2022. Nel corso della cerimonia,ha dichiarato: “Uhm, cosa mi spaventa più di qualsiasi altra cosa? Beh, Donald Trump!”. Come riportato da Variety,ha commentato in tal modo il premio ricevuto: “È stato un vero onore e una sorpresa ricevere l’e-mail da Rick Nicita. Ho dovuto leggerla un paio di volte per coglierne l’impatto. Mi ha costretto a riflettere su tutti i film che abbiamo fatto e sui registi con cui abbiamo avuto la fortuna di lavorare, e questo è significativo. Quando si lavora, ci si può perdere ...