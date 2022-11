Donna investita e uccisa a Senigallia | corpo a 8 km di distanza

(Di sabato 19 novembre 2022) Unaè statamentre stava attraversando la strada insieme al suo cane a Marzocca di(Ancona), sotto una pioggia battente. Il cane è stato trovato morto sul posto, insieme ad un bastone da passeggio. Ildella padrona è stato trovato a 8 km di, in via Podesti, nell'abitato di

SENIGALLIA - Unadi 81 anni è statae uccisa mentre, sotto la pioggia battente, stava attraversando la strada insieme al suo cane a Marzocca di Senigallia (Ancona). Il cane è stata trovato morto sul ...Unaè statae uccisa mentre stava attraversando la strada insieme al suo cane a Marzocca di Senigallia (Ancona), sotto una pioggia battente. Il cane morto è stata trovato sul posto, ...SENIGALLIA - Trascinata per 8 chilometri dal mezzo che l'ha investita e poi abbandonata in mezzo alla strada. Una morte terribile, che ha scioccato gli ...SENIGALLIA – Investe ed uccide una donna senza prestare soccorso. Non è ancora dato sapere se il conducente non si sia accorto di nulla, oppure sia scappato, forse per l’incredibile spavento. E’ accad ...