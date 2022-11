(Di sabato 19 novembre 2022) Con le dimissioni di, è cominciata la corsa all’interno del Partito Democratico per chi guiderà il gruppo. Nel suo intervento, la speaker uscente ha detto “è giunta l’ora che una nuova generazione guidi il caucus democratico”. A prendere il posto diun nome risuona con più forza rispetto agli altri:, congressman dell’8° distretto di New York, a Capitol Hill dal 2013. Se riuscisse, entrerebbe nella storia come prima persona di colore a ricoprire questo incarico. Il voto è previsto il 28 novembre. Nato e cresciuto a Brooklyn, nello specifico a Crown Heights, ha raccontato che il suo “spirito di servizio pubblico” proveniva dai suoi genitori, entrambi dipendenti pubblici. La mamma era un’assistente sociale mentre suo padre ...

Formiche.net

Il rappresentante democraticoJeffries ha annunciato la sua candidatura per sostituire Nancy Pelosi alla leadership del ... e a portare avanti il lavoro dici ha preceduto".... o a quella del 1984, l'anno di Michael Jordan, John Stockton, Charles Barkley eOlajuwon. ... Anche se la stagione è appena iniziata, e quindi è ancora presto per capirenon stia facendo ... Chi è Hakeem Jeffries, probabile successore di Nancy Pelosi alla Camera Con le dimissioni di Nancy Pelosi, è cominciata la corsa all’interno del Partito Democratico per chi guiderà il gruppo alla Camera. Nel suo intervento, la speaker uscente ha detto “è giunta l’ora che ...Afroamericano, nato e cresciuto a Brooklyn, il cinquantaduenne rappresenta dal 2013 l’ottavo distretto di New York, feudo dem. Ha sempre mostrato grande capacità di equilibrio tra establishment e lott ...