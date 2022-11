(Di venerdì 18 novembre 2022) Il Pd cambierà lo statuto per permettere a un iscritto dell'ultimo minuto di candidarsi. Perché concederlo a lei e non a Grillo o a un qualsivoglia miliardario? Fotografia di un partito disarmato, avvitato su se stesso senza dignità e uno scatto di orgoglio

L'HuffPost

...Ne aveva appena dieci quando apparvela prima volta al cinema nel film 'Due ragazzi e un leone'. A quattordici anni interpreta, al fianco di Robert De Niro, il film cult di Martin Scorsese '...la precisione, riportiamo la frase integrale pronunciata da Saviano: "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame sulle Ong:del mare, crociere. Mi viene solo da dire 'bastardi' a Meloni, ... Un taxi per Elly Schlein Stanno cercando di farmi fuori’. Era in preda al panico e molto turbata”. Diana raccontò all’amica di aver lasciato l’auto e di aver preso un taxi per tornare a Kensington Palace. Forse questo ...La star de «Il silenzio degli innocenti», «Anna and the King» e «Panic Room» è nata a Los Angeles il 19 novembre 1962 ...