Spagna | Luis Enrique | “Se non saremo noi a vincere spero tocchi all’Argentina”

(Di venerdì 18 novembre 2022) “Se nonnoi ache. Un giocatore come Messi deveil suo ultimo Mondiale anche se secondo me potrebbe giocare anche il prossimo. Ma preferisco comunque che lo vinca lao altrimenti anche l’Uruguay diSuarez“. A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di Qatar 2022 il ct della, non si sbilancia troppo sui pronostici: “Le favorite sono Brasile e Argentina, poi la Francia che è campione uscente, Germania,, Olanda, Inghilterra e Belgio sono tutte lì” ha detto. Sulle possibili sorprese: “L’Olanda sta facendo benissimo da quando c’è Van Gaal, anche la Danimarca. Magari potrebbe essere una sorpresa la ...

Tuttosport

Nel primo appuntamento sul suo canale Twitch,Enrique è protagonista di una gaffe inaspettata. Il tecnico della, che condurrà per tutto il Mondiale una rubrica on line dal ritiro della squadra, ha parlato del Costa Rica, prossimo ...Inil singolo è stato certificato otto volte Disco di platino per l'equivalente di 480 mila ... Da un lato c'è Quevedo , vero nome PedroDomínguez , cantante spagnolo classe 2001 considerato ... Spagna, Luis Enrique e la scelta particolare sul Golden Boy Gavi A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di Qatar 2022 il ct della Spagna, Luis Enrique, non si sbilancia troppo sui pronostici ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...