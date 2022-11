Raoul Bova | “Non so recitare | sono il primo a dirlo”

Il regista, figlio del grande Ugo, ha presentato la riedizione de "Il Rigettario", libro scritto dal padre. L'attore romano il nuovo ...L'invito di: 'Torniamo al cinema' A dimostrazione di come E' sempre mezzogiorno sia un programma dove si trattano anche altri argomenti, nei giorni scorsi- che impersonerà di ...Raoul Bova assente alla prima di “Christamas show. Ieri sera, gli spettatori presenti alla prima del film, in cui l‘attore è uno dei protagonisti, pur delusi per la sua assenza, lo hanno applaudito a ...dolore per Antonella Clerici (foto web-newsabruzzo.it) . La ragione per la quale è stato ricordato Fabrizio è stata la presenza in studio di Raoul Bova, che tra un ricordo e l’altro, ha citato ...