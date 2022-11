Pattinaggio di Figura | all’NHK Trophy un corto complicato per Matteo Rizzo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Sapporo – A Sapporo è cominciato l’NHK, penultima tappa del Grand Prix didi. Quattro gli italiani impegnati nel capoluogo dell’Hokkaido;(Fiamme Azzurre) e Gabriele Frangipani (Fiamme Oro) nell’artistico maschile, Irma Caldara e Riccardo Maglio (Accademia del Ghiaccio) nelle coppie di artistico. Nella giornata di venerdì 18 novembre, ognuno di loro si è cimentato nel programmadel rispettivo ambito. Riflettori puntati soprattutto su, ancora in corsa per la qualificazione alla Finale di Torino dopo il terzo posto di Skate Canada. Il ventiquattrenne di stanza a Bergamo, tradito dal quadruplo toeloop, si è dovuto accontentare della settima posizione con il punteggio di 78.57. ...

