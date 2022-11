Parma – Cittadella 3 – 1

...00 PSV - AZ 0 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Bari - Südtirol 2 - 2 14:00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00 Cosenza - Palermo 3 - 2 14:00 Modena - Perugia 1 - 1 14:003 - 1 14:00 SPAL - ......00 PSV - AZ 0 - 1 CALCIO - SERIE B 14:00 Bari - Südtirol 2 - 2 14:00 Cagliari - Pisa 1 - 1 14:00 Cosenza - Palermo 3 - 2 14:00 Modena - Perugia 1 - 1 14:003 - 1 14:00 SPAL - ...Sei partite in 29 giorni: dal 27 novembre al 26 dicembre lo sprint finale per la chiusura del girone d'andata che decreterà il tipo di campionato al quale potrà aspirare ...è quello che conta Dopo la sosta il Cosenza sarà impegnato in trasferta contro il Cittadella. I rossoblu troveranno una squadra reduce dalla sconfitta di Parma che dopo anni al vertice si trova nella ...