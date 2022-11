Gran Premio di Abu Dhabi | Verstappen si prende le seconde libere Leclerc è terzo

(Di venerdì 18 novembre 2022) Abu– Maxsiledel GP di Abu, la prova con cui si chiude domenica il Mondiale di formula 1. L’olandese della Red bull, con il titolo iridato già conquistato da tempo, è stato il più veloce anche nella simulazione di gara chiudendo con il tempo di 1:25.146, davanti alla Mercedes di Russel, secondo in 1:25.487. La Ferrari di Charlesesale sul podio virtuale anche nella seconda sessione, terza in 1:25.599. Segue la Mercedes di Lewis Hamilton che nella prima tornata aveva fatto registrare il miglior crono. Sesto tempo per Carlos Sainz. (Ansa). (foto@Max-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è ...

Infine, suldi Abu Dhabi in corso: "Un buon giro domani (in qualifica, ndr) sera potrebbe farmi felice". Nell'intervallo tra la prima e la seconda sessione di libere valide per il Gran Premio di Abu Dhabi, ultima prova del mondiale 2022 di Formula 1, Matteo Bobbi ha raccontato le curiosità tecniche... Il Gran Premio di Abu Dhabi 2018 era stato l'ultimo al volante della Red Bull per Daniel Ricciardo. L'australiano si era congedato dal team di Milton Keynes con un quarto posto in gara, a circa…