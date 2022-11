GP Abu Dhabi | FP2 | Verstappen al top | poi Russell e Leclerc

Il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP di, che si corre sul circuito di Yas Marin a, ultimo appuntamento del Mondiale F1 2022 , se lo prende il Campione del Mondo Max Verstappen in Red Bull c ol crono di 1:25.146. Alle sue spalle ...Una seconda sessione di prove libere che ha visto la Red Bull tornare davanti a tutti ad, dove Verstappen è stato il più veloce di giornata. Un'ottima sessione da parte dell'olandese, che ha chiuso davanti a Russell e Leclerc. Sesta l'altra Ferrari di Sainz. GP: gli ...Max Verstappen ha chiuso davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere ad Abu Dhabi, dove la Red Bull è parsa tornare in gran forma; inseguono Mercedes e Ferrari, rispettivamente al 2° posto ...Torna a occupare il primo posto nelle prove libere Max Verstappen, ma le FP2 del GP di Abu Dhabi non ci regalano alcun favorito Seconda sessione di prove libere nell’ultimo venerdì di questa stagione.