(Di venerdì 18 novembre 2022) Fondi.male non, nonché pessime condizioni igieniche. Questa la situazione che la Polizia di Stato, Questura di Latina, ha portato a galla nell’ambito di una specifica attività di controllo presso alcune attività che commercializzano generi alimentari. Garbatella, chiuso ristorante degli orrori: blatte morte e cacche di topo sul pavimento,mal(VIDEO)ù I controlli della Polizia I controlli degli agenti si sono concentrati presso due esercizi di rivendita dove sono state rilevate una serie di irregolarità, tra le quali il malfunzionamento degli impianti refrigeranti e di congelamento per la conservazione delle carni e dei vegetali — alcuni dei quali addirittura privi del termostato — nonché la mancata tracciabilità di alcuni prodotti esposti per la vendita, ...

Il Corriere della Città

Tocca stringere la cinghia anche sul. Ed è ancora più insopportabile quando sai che ti ... E di leggiscritte. L'esecutivo si era mosso per tempo: dopo aver (a partire da fine 2021) potenziato ...... dalla stabilità nel commercio e dalla catena di approvvigionamento del settore critico ale ...gli inneschi di un conflitto in piena regola a causa di calcoli errati e intenzioni e paure... Cibo mal conservato, non tracciato e scaduto: sanzioni e sequestri per due locali In totale, sono stati sequestrati 103 chili di carne mal conservata. Nella stessa giornata, ma in corso Vercelli, i civich hanno chiuso una gastronomia etnica che somministrava cibi e pietanze ai ...Il cibo c'è, eppure 800 milioni di individui ogni anno soffrono la fame. La strada è tanto chiara quanto rivoluzionaria: smettere di ...