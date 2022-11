Calendario A1 volley femminile 2022 | orari partite 19-20 novembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di venerdì 18 novembre 2022) Archiviata l’ennesimo turno infrasettimanale di questo inizio stagione, la Serie A1 diritorna nel weekend per dare vita all’ottava giornata del massimo campionato italiano. Conegliano è già in fuga ma alle sue spalle la lotta è più viva che mai per un posto nei piani alti della classifica e questo turno sarà pieno di scontri ad altissima quota. Il turno sarà aperto sabato 19 dalla sfida tra Trasportipesanti Casalmaggiore e Cbf Balducci Hr Macerata, inalle ore 20:30. La giornata di domenica non può che essere dominata dal big match tra le prime due della graduatoria, nonché le uniche due ancora imbattute: al PalaVerde di Villorba l’ImocoConegliano ospita il VeroMilano. Altro match stellare tra la Savino del Bene Scandicci, uscita sconfitta dalla maratona con ...