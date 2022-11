Basket | Superlega 2022 2023 | quarta sconfitta consecutiva per l’Olimpia | Zalgiris si impone 71-62

Leggi su sportface

(Di venerdì 18 novembre 2022)Milano cade in casa delKaunas nell’ottava giornata dell’Eurolegadi. Sul campo lituano, i ragazzi di Messina si sono arresi sul 71-62 subendo lanella competizione continentale e restando a quota 6 punti in classifica, mentre i padroni di casa salgono in sesta posizione con 10 punti. PROGRAMMA TV 8^ GIORNATA RISULTATI e CLASSIFICA IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE LA PARTITA – Super partenza dei padroni di casa che volano sul 7-0 con Brazdeikis e Smits. Milano su sblocca sul 7-2 con Thomas e accorcia sul 7-4, arrivando a un solo punto di distanza sul 10-9, matorna a fare male e scappa via nel finale di primo quarto (16-11) e all’inizio del secondo sul 19-11. ...