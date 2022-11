Usa | midterm | i repubblicani riconquistano la Camera

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 novembre 2022) A più di una settimana dal voto di metà mandato, arriva la conferma: ihanno strappato ladei rappresentanti ai democratici, privando Joe Biden di un appoggio fondamentale per promuovere la sua agenda. Con la vittoria del loro 218esimo seggio nellabassa del Congresso, ihanno centrato l’obiettivo minimo delle elezioni di metà mandato, in cui si prevedeva una “ondata” conservatrice che non si è mai materializzata. Nonostante la perdita della maggioranza alla, quello conseguito dai democratici l’8 novembre è stato il miglior risultato di un partito al potere nelledegli ultimi 20 anni. Un successo inaspettato, nonostante l’inflazione ai massimi da inizio anni ’80. I democratici sono infatti riusciti a mantenere il controllo del ...